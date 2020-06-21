وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2020-06-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الصيانة (ينبع): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصي هندسي ذي الصلة.

– رئيس حلول الأعمال الرقمية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو إدارة المعلومات).

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– مخطط الصيانة (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الآلات، الهندسة الكهربائية).

– مستشار رئيسي إدارة المواهب (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو التطوير التنظيمي).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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