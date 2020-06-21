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2020-06-21 #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – استشاري جراحة قلب (الرياض). – استشاري قلب (الرياض). – استشاري الحالات الحرجة (الرياض). – رئيس قسم الأشعة (الرياض). – كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض). Advertisements – أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض). – كبير محللي الاتصالات (الرياض). – موظف فرز بريد ثالث (الرياض). – مشرف مشتريات (جدة). – مندوب مشتريات (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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