- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب مقيم طب الأعصاب.
– طبيب مقيم أمراض معدية.
– طبيب مقيم الطب الباطني.
– طبيب مقيم جراحة السمنة.
– طبيب مقيم عظام.
– طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية.
– طبيب مقيم أمراض جلدية.
– طبيب مقيم أذن وأنف وحنجرة.
– طبيب مقيم جراحة الصدر.
– طبيب مقيم جراحة الرضوح.
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.