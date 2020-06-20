وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2020-06-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم طب الأعصاب.

– طبيب مقيم أمراض معدية.

– طبيب مقيم الطب الباطني.

– طبيب مقيم جراحة السمنة.

– طبيب مقيم عظام.

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– طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية.

– طبيب مقيم أمراض جلدية.

– طبيب مقيم أذن وأنف وحنجرة.

– طبيب مقيم جراحة الصدر.

– طبيب مقيم جراحة الرضوح.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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