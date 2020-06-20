وظائف شاغرة بـ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم السبت، عن توفر وظائف تقنية للرجال والنساء.

وأوضح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن العمل سيكون في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس حسب الشروط والتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف المتاحة:

1- مطور تطبيقات أندرويد – دوام كامل (Android Developer)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في تخصصات (علوم الحاسب) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تطوير وصيانة التطبيقات على نظام (Android) والعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والمختبرين ومحللي الأعمال وغيرهم.

2- مطور تطبيقات آي أو إس- دوام كامل أو عن بعد (iOS Developer)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في تخصصات (علوم الحاسب) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تطوير وصيانة التطبيقات على منصة (iOS) والعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والمختبرين ومحللي الأعمال وغيرهم.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

– توفر المهارات المطلوبة ومعرفة في لغات البرمجة الموضحة في تفاصيل كل وظيفة

– الأفضلية لذوي الخبرة

موعد التقديم على الوظائف:

التقديم متاح الآن، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم:

أوضح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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