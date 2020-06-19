وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

2020-06-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، والدمام، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار ثاني- إستراتيجية تطوير الأعمال (الرياض).

. مهندس ثالث- تقنية العمليات (جازان).

. مخطط الصيانة (جازان).

. مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض).

. ممثل ثاني- المبيعات (الدمام).

. مخطط- ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل).

. أخصائي مشتريات المشاريع (جازان).

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. رئيس- البنية التحتية والعمليات الرقمية (الرياض).

. ممثل مبيعات (الدمام).

. مشرف جودة التصنيع (الجبيل).

. مدير- إدارة المشاريع (جازان).

. مدير- العمليات الفنية وتحسين الأعمال (جازان).

. أخصائي مركز البيانات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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