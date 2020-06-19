وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

2020-06-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراسل: شهادة الثانوية العامة.

Advertisements

– رئيس وحدة التميز المؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو التطوير التنظيمي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









