18 وظيفة شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

2020-06-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتدريبية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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فني إدارة البيانات- التايفون (الطائف).

مدرب طيران- تورنادو (الظهران).

أخصائي فني أول- التايفون (الطائف).

مدرب طيران- الهوك (تبوك).

مدرب التكتيكات والأسلحة- تورنادو (الظهران).

مدرب طاقم الطائرة- الهوك (تبوك).

مدرب قوارب بحرية (الظهران).

مدرب/ مدير الأسلحة (الرياض).

مدرب مدفعية- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مدرب فني- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مدرب هياكل- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مدرب فني مكافحة الحرائق- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مدرب الحرب الإلكترونية- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مدرب فني كهرباء/ رادار- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مدرب فني كهرباء/ ملاحة- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مدرب كهرباء- تدريب على المهارات البحرية (الظهران).

مشرف ميكانيكي أول- التايفون (الطائف).

مشرف فني الكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 حزيران/يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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