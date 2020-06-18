وظائف شاغرة لدى مجموعة أبو نيان القابضة

2020-06-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة أبو نيان القابضة، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التسويق وتطوير الأعمال (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة العامة، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

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– محلل مالي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– مهندس تصميم كهرباء (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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