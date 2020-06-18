وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2020-06-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين مكتبة: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات والمعلومات.

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– مسؤول شؤون الطلاب ثانٍ: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص ذي الصلة.

– عاملة اجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 26 شوال 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 ذو القعدة 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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