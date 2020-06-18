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2020-06-18 غرفة المدينة تعلن عن 33 وظيفة شاغرة للجنسين متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت غرفة المدينة المنورة (منصة التوطين) عن توفر (33) وظيفة شاغرة في القطاع الخاص (للرجال والنساء) للعمل في الرياض والمدينة المنورة وفق التالي: Advertisements مطور مواقع ويب وتطبيقات (عدد وظيفة واحدة – المدينة المنورة)

مصمم مبدع (عدد وظيفتين – المدينة المنورة)

مدربة معهد (عدد 13 وظيفة – المدينة المنورة)

مدرب معهد (عدد 12 وظيفة – المدينة المنورة)

مبيعات واستقبال عملاء (عدد وظيفة واحدة – الرياض)

مسؤول إدارة مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني (عدد وظيفة واحدة – المدينة المنورة)

مطور أعمال في مجال الفعاليات (عدد 3 وظائف – المدينة المنورة) – شروط عامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب حسب شروط كل وظيفة.

إجادة اللغة الإنجليزية. – للتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)



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