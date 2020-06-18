وظائف هندسية شاغرة في مصفاة سامرف

2020-06-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو الشبكات، أو أمن تقنية المعلومات).

Advertisements

– مهندس الوقاية من الخسائر وسلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة السلامة، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









