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وظائف قيادية شاغرة لدى شركة الاتصالات بعدة تخصصات

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2020-06-18

وظائف قيادية شاغرة لدى شركة الاتصالات بعدة تخصصات

للعمل في العاصمة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة، وذلك للعمل في الرياض بمسميات مشرف تخطيط القوى العاملة، ومشرف التصميم المؤسسي، ومدير قسم التحسين المركزي.

واشترطت شركة الاتصالات، على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصصات الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.

وأكدت أن التقديم متاح الآن من خلال الروابط التالية:

• مشرف تخطيط القوى العاملة

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https://www.linkedin.com/jobs/view/1909345629

• مشرف التصميم المؤسسي

https://www.linkedin.com/jobs/view/1909348055

• مدير قسم التحسين المركزي

https://www.linkedin.com/jobs/view/1909347053



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