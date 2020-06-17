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#وظائف فنية شاغرة في شركة أسمنت ينبع
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني كهربائي- إعادة لف المحركات”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة ينبع.
ولفتت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 17 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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