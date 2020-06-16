وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

2020-06-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الجبيل العام، ومستشفى الأمير محمد بن فهد للأمراض الوراثية بالدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج تنفسي.

– استشاري طب الطوارئ.

– استشاري جراحة المخ والأعصاب.

– أخصائي نائب العناية الحرجة.

-أخصائي نائب طب الطوارئ.

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– أخصائي نائب علم الأمراض.

– أخصائي نائب أمراض الكلى.

– أخصائي نائب أمراض الجهاز الهضمي.

– أخصائي نائب أمراض القلب.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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