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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الشايع للتجارة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من المتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري مبيعات (الرياض).
– مستشار مبيعات المشاريع (الرياض).
– استشاري مبيعات أول (الرياض).
– منسق الصيانة (جدة).
– منسق الصيانة (الرياض).
– مدير مشروع (الرياض).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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