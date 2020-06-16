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#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وبفرعها في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد إداري ثالث (للرجال/ جدة).
– مساعد إداري رابع (للرجال/ الرياض).
– مساعد إداري أول (للنساء/ الرياض).
– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ الرياض).
– مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 24 شوال 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 ذو القعدة 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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