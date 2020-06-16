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#وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة بشركة معادن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف، ومصنع الجلاميد.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول أمن المعلومات (رأس الخير).
– مهندس القسم الميكانيكي (رأس الخير).
– مدير هندسة العمليات (رأس الخير).
– مشغل ثاني آلات (رأس الخير).
– مدير مشتريات المعاملات والمخزون (طريف).
– مهندس ميكانيكي (مصنع الجلاميد).
– مشرف تنفيذ المشروع (مصنع الجلاميد).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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