شكرا لقرائتكم 26 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-15 26 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مساعد أول إدارة حالات (الرياض). – ممثل أول دخول المرضى (الرياض). – ممثل ثاني دخول المرضى (الرياض). – ممثل أول خدمات المرضى المراجعين (الرياض). – ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين (الرياض). – مدير إدارة الحالات (الرياض). – مدير قسم المراقبة الطبية وأهلية العلاج (الرياض). – مدير السجلات الطبية (الرياض). – مدير قسم قبول المرضى (الرياض). – مدير التسجيل والمواعيد وخدمات القبول (الرياض). – منسق سياسة/ إجراءات الشؤون الطبية والسريرية (الرياض). – اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية (الرياض). – مساعد الرعاية الدوائية (الرياض). Advertisements – موظف استقبال (الرياض). – كبير ممثلي دخول المرضى (الرياض). – كبير ممثلي خدمات المرضى المراجعين (الرياض). – كبير مساعدي سجلات طبية (الرياض). – مشرف علاقات المرضى (الرياض). – فني ثاني نظام الأمن (الرياض). – أخصائي اجتماعي (الرياض). – مساعد صيدلي أول (الرياض). – مساعد صيدلاني (الرياض). – طبيب الإحالات الطبية (الرياض). – استشاري مساعد جراحة وزراعة الكلى والبنكرياس (الرياض). – مدير قسم مركز البيانات (جدة). – محلل الشبكات (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 26 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.