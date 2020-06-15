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#وظائف شاغرة للجنسين في شركة ديافرم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في كل من عرعر، وخميس مشيط.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائيـ/ـة خدمة اجتماعية (عرعر): درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.
– مشرف عيادة (خميس مشيط): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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