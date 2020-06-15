وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة سيمينس

2020-06-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس تخطيط أول- مشروع المترو: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. محامي تجاري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو الحقوق)، أو أي مجال ذي الصلة.

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. نائب مدير التركيبات- مشروع المترو: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المشاريع، أو الهندسة المدنية، أو الهندسة الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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