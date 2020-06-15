وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2020-06-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تصميم أمن البنية التحتية للأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات).

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– مشرف تصميم أمن البنية التحتية للأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات).

– مدير قسم اتصال البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، والحوسبة).

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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