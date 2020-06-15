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#وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة المشارق للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل كمبيوتر (للرجال).
– مراقب عمال (للجنسين).
– مشغل حاسب آلي (للرجال).
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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