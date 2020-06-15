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#وظائف شاغرة لدى بنده للتجزئة في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مساعد مدير إدارة الثقافة والاتصالات (جدة).
. محلل الاتصالات الموحدة (جدة).
. مدرب تجزئة أول (الدمام).
. مدرب تجزئة أول (الرياض).
. موظف خدمة خضار- بنده شارع فلسطين (جدة).
. مصفف أرفف- هايبر بنده الحمدانية (عدد وظيفتين/ جدة).
. مصفف أرفف- بنده الملكة مول (عدد 3 وظائف/ الطائف).
. مسؤول مشتريات (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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