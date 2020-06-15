وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم

2020-06-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– أخصائي الاتصالات الداخلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات عامة، أو الصحافة والإعلام)، أو المجالات ذات الصلة.

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– مدير أول صيانة المرافق: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مدير الأعمال/ الإدارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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