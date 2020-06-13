وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2020-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول- عمليات الأعمال وتقنية المعلومات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.

. مشرف أول- الأجهزة (جازان): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة).

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. مهندس أول- الكهرباء (جازان): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

. أخصائي أول- مركز البيانات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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