وظائف صحية وفنية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2020-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد استشاري أمراض الدم/ أورام الأطفال (الرياض): شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص ذي الصلة.

– نجار ثاني (الرياض): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

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– منجد أول (الرياض): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– منسق تعليمي خدمات الصيدلية (جدة): شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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