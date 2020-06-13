وظائف شاغرة : وظائف شاغرة في البنك الأهلي المصري .. ننشر الشروط و المؤهلات المطلوبة وكيفية التقديم

فى إطار متابعتنا بوظائف العمل الشاغرة بكافة المواقع سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي ، يعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف شاغرة للجنسين من الحاصلين على المؤهلات العليا من حديثي التخرج من دفعات 2016 وحتى 2019، وسوف نتناول في السطور التالية الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف، والمؤهلات ورابط التقديم.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف البنك الأهلي المصري:-

* أن يكون المتقدم لشغل الوظائف حاصل على مؤهل عالي من احدى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الاكاديميات المعترف بها من المجلس الاعلي للجامعات.

* ان يكون حاصل على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

* ألا يكون لدي المتقدم أي اقارب يعملون في البنك حتى الدرجة الثالثة.

* سن التقدم لا يزيد عن 28 سنة عند التعيين.

* ان يكون محل الاقامة مطابق لما فى بطاقة الرقم القومي.

المؤهلات المطلوبة:-

* كليات التجارة من الحاصلين على شعبة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، ادارة ، تجارة خارجية).

* إدارة الاعمال (موارد بشرية، مالية، بنوك، ائتمان، نظم معلومات ادارية، ادارة اعمال دولية ، تسويق، منشأة مالية ، لوجستيات.

* اقتصاد وعلوم سياسية.

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* حاسبات ومعلومات.

* تكنولوجيا المعلومات.

* هندسة حاسبات.

* كليات الحقوق.

كيفية التقديم:-

1- يتم التقديم على تلك الوظائف المعلنة من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

2- يتم النقر على ايقونة قدم طلبك الآن من حديثي التخرج، ثم استيفاء البيانات المطلوبة.