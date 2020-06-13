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تقني الشرقية يبدأ القبول في البكالوريوس لخريجي الدبلوم في 9 تخصصات
متابعات الخليج 365 ـ الدمام
تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 14 حزيران/يونيو الجاري، في استقبال الراغبين التسجيل لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، والمخصص لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية أو ما يعادلها، في الكليات التقنية بالدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن للفصل التدريبي الأول من العام 1442هـ.
وأشار مدير عام الإدارة محمد بن سليمان السلوم، إلى أن التسجيل يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق لـ 3 من شهر ذو القعدة المقبل، وسيكون متاحاً في 12 مساراً في 9 تخصصات، ففي الكلية التقنية بالدمام تخصص بكالوريوس دعم نظم الشبكات، تكييف و تبريد، ميكانيكا سيارات، قوى وآلات كهربائية، إنتاج ميكانيكي، الكترونيات صناعية وتحكم، محاسبة.
أما التخصصات المتاحة في الكلية التقنية بالأحساء فتشمل: بكالوريوس الإدارة العامة، محاسبة، دعم نظم الشبكات، وفي الكلية التقنية بالقطيف، بكالوريوس الإدارة العامة، والكلية التقنية بحفر الباطن بكالوريوس برمجيات.
- وعن شروط القبول والتسجيل في البرنامج الصباحي أفاد السلوم، بأنها تتضمن:
- يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية
- عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية
- التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها
- أن يكون لائقا طبياً
- ألا يكون موظفاً، ويمكن قبول الموظفين في حال إحضار موافقة جهة العمل وتتضمن التفرغ التام للتدرب بالكلية
- قد يتم الطلب من المقبول نهائياً إكمال بعض المقررات التكميلية قبل الدخول للبرنامج.
أما عن شروط التسجيل في البرنامج المسائي، فإن التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية وأن يكون لائقاً طبياً، ودفع التكاليف القبول المبدئي وقدرها (300) ريال تدفع لمرة واحدة، وتحتسب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة 550 ريال.
وأشار إلى أن التسجيل لجميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من هنا.
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