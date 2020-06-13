15 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2020-06-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

أخصائي أول- التكامل (الرياض).

أخصائي ثاني- كهرباء (عدد وظيفتين/ الجبيل).

مهندس ثالث- كهرباء (الجبيل).

مشرف ورشة- اللحام والتصنيع (الجبيل).

رئيس إدارة العقود والخدمات الإدارية (الرياض).

مستشار أول- إدارة الأداء (الرياض).

مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل).

مشرف- خط العمليات (الرياض).

أخصائي- مهندس تقني (الجبيل).

أخصائي ثالث- تنظيم العمليات (الجبيل).

مدير أول- تطوير التكنولوجيا (الجبيل).

أخصائي صيانة (جازان).

أخصائي أول- آلات (الجبيل).

أخصائي أول- كهرباء (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 حزيران/يونيو 2020م.

Advertisements

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









