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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ساسرف

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2020-06-12

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ساسرف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

  • محلل تطبيقات – تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
  • محلل نظم- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
  • محلل أمني- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو أمن تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
  • محلل أمن أول- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو أمن تقنية المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 حزيران/يونيو 2020م.

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وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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