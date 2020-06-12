وظائف إدارية شاغرة في شركة ملاذ للتأمين

2020-06-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي علاقات الوسطاء: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي تأمين السيارات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التأمين، أو إدارة المخاطر، أو إدارة الأعمال).

Advertisements

– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية التنفيذية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









