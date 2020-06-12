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2020-06-12 #وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة معادن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع شركة معادن للألمنيوم التابعة لها في كل من طريف، ورأس الخير. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . رئيس قسم المشروع- الخدمات اللوجستية (طريف). . مدير إدارة العقود (طريف). . فني أول- صيانة ميكانيكي (رأس الخير). Advertisements . فني أول صيانة- كهرباء (رأس الخير). . مشغل أول- المشقق (رأس الخير). . مشرف- الأمن والسلامة والصحة والبيئة (طريف). وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يونيو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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