شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة هندسية وتدريبية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-12 #وظائف شاغرة هندسية وتدريبية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف). . مدرب فني معدات (الطائف). Advertisements . مدير الأنظمة- إلكترونيات الطيران (الرياض). . رئيس خدمات الصيانة (الطائف). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يونيو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة هندسية وتدريبية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.