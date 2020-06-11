وظيفة إدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

2020-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير الموارد البشرية”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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