وظائف شاغرة للجنسين في طيران ناس

2020-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الشراكة الرقمية: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

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– مدير برنامج الولاء: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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