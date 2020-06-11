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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في نسما القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من مدينة الرياض، ومحافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس تقنية معلومات (جدة).
– محاسب أول (الرياض).
– المدير المالي (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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