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2020-06-10 36 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية والأمنية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – استشاري مشارك أمراض زراعة الكبد للبالغين (الرياض). – استشاري مشارك عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض). – استشاري مساعد عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض). – استشاري قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض). – استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض). – استشاري الطب التلطيفي (الرياض). – مساعد رعاية مرضى (عدد 10 وظائف/ الرياض). – كاتب جناح (عدد 3 وظائف/ الرياض). – مدرب تطوير الموظفين (الرياض). – فني أطراف اصطناعية (الرياض). – مساعد صيدلاني (الرياض). – اختصاصي محاكاة أول (الرياض). – كبير مهندسين الحلول (الرياض). Advertisements – اختصاصي تطوير تقنية المعلومات (الرياض). – فني ثاني إمداد وتموين مواد الأشعة التداخلية (الرياض). – مدير إدارة قاعدة البيانات (الرياض). – منسق تعليم شؤون التمريض (الرياض). – فني اتصالات ثانٍ (الرياض). – سكرتير أول (الرياض). – عامل نظافة (الرياض). – رجل أمن ثانٍ (الرياض). – استشاري أمراض معدية (جدة). – مشرف عيادة الأسنان (جدة). – فني تلفاز (جدة). – منسق التعليم الطبي المستمر (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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