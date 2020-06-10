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#وظائف هندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

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أحمد الشهري 0 تبليغ

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2020-06-10

#وظائف هندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات التحسين.

– مهندس تحسين أول.

– مهندس تحسين.

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– مهندس ثاني عمليات.

– مراقب التحسين.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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