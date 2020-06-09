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2020-06-09 هنقرستيشن يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت منصة هنقرستيشن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس ، مع توفر الخبرة والمهارات وفق شروط كل وظيفة ، للعمل في مدينة الرياض ، وفق المسميات التالية : – محلل الأعمال – Business Analyst درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

درجة الماجستير في مجال ذي صلة هي الأفضل

1 – 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة – أخصائي مشروع – Project Specialist Advertisements درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة PMP

ستة سيجما (المفضل)

يفضل الحصول على درجة الماجستير في مجال ذي صلة

الخبرة من 2 – 3 سنوات – مهندس أتمتة اختبار أول – Senior Test Automation Engineer شهادة جامعية في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو هندسة البرمجيات (أو الخبرة ذات الصلة).

5+ سنوات من الخبرة في برمجة Java.

خبرة في اختبار أتمتة API. – مهندس برمجيات أول – الواجهة الخلفية – Senior Software Engineer – Backend درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو تطوير البرمجيات

+ 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة

المعرفة في هندسة البرمجيات وأنماط التصميم – للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط ( اضغط هنا ).



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