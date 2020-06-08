وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

2020-06-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول- تدقيق العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

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. مسؤول- خدمات مندوب المستشفى (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والرعاية الصحية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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