وظائف شاغرة للجنسين بشركة ندى في 3 مدن

2020-06-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (للجنسين/ الجبيل).

– مشرف عروض منتجات (للرجال/ جدة).

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– سائق مكتب (للرجال/ جازان).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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