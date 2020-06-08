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#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS بالرياض والطائف

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محمد المقصّي 0 تبليغ

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2020-06-08

#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS بالرياض والطائف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدرس لغة إنجليزية (الرياض).

. مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف).

. مشرف إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

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. مشرف فني تسليح- التايفون (الطائف).

. قائد فريق إدارة سجل الطلبات (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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