- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساسرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس كهربائي رئيسي- إستراتيجيات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
. محلل شبكات- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساسرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.