وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-06-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس كهربائي رئيسي- إستراتيجيات الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

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. محلل شبكات- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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