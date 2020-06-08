شكرا لقرائتكم فتح باب الترشيح للعمل بمدارس تعليم الكبار بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-08 فتح باب الترشيح للعمل بمدارس تعليم الكبار بالطائف من شاغلي الوظائف التعليمية متابعات الخليج 365 - الطائف أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب الترشيح لشاغلي/ات الوظائف التعليمية للعمل بمدارس تعليم الكبار “بنين وبنات” وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي ١٤٤١/ ١٤٤٢ هـ. Advertisements وقال تعليم الطائف عبر تويتر إن التسجيل متاح اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة شهر؛ وذلك من خلال الرابط التالي:(هنا).



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