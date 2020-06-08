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2020-06-08 12 وظيفة شاغرة لدى شركة ندى بعدة مدن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) عن توفر 12 وظيفة شاغرة بمسمى عارض منتجات (Merchandiser) لحملة الثانوية فما دون للعمل في (الرياض – الخبر – الجبيل – جدة – القصيم – المجمعة)، وفق التفاصيل التالية: – الشروط: Advertisements سعودي الجنسية.

حاصل على الثانوية العامة فما دون.

العمر بين 18 سنة و 37 سنة.

لا يشترط توفر الخبرة. – الوصف الوظيفي: تنظيم منتجات شركة ندى في منافذ البيع حسب المعايير المحددة وتنفيذ العروض الترويجية وتغيير الأسعار في المنافذ المخصصة والتأكد من عكس الصورة الجيدة للعلامة التجارية، بالإضافة إلى دعم فريق المبيعات وفريق الحسابات لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها. – للتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).



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