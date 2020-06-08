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2020-06-08 جامعة بيشة تعلن مواعيد استقبال المرشحين على وظيفة معيد متابعات الخليج 365 - بيشة أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن مواعيد استقبال المرشحين والمرشحات على وظيفة معيد. ونبهت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة على أهمية إحضار التالي: Advertisements صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة صورة المؤهلات مع الأصل للمطابقة عدد (3) صور شخصية 4 * 6 (للرجال ) تعتذر العمادة عن قبول أي ملف لا توجد معه أصول . – للاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) – أو من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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