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#وظائف شاغرة بشركة الشرق الأوسط لصناعة المرطبات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في منطقة المدينة المنورة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مصفف أرفف (للسعوديين).
– مندوب بيع مسبق.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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