وظائف شاغرة لدى شركة ندى في 6 مدن

2020-06-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف عروض منتجات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجدة، والخبر، والجبيل، والقصيم، والمجمعة).

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو أقل، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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