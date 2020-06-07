شكرا لقرائتكم #وظائف بـ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-07 #وظائف بـ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل عن بُعد، وفق التفاصيل التالية: الوظائف المتاحة على النحو التالي: 1 – مطور أنظمة التشفير – دوام كامل (عن بُعد) – (Crypto Systems Developer Full Time (Remote Role) درجة البكالوريوس (أو الماجستير) في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.

معرفة جيدة بلغات البرمجة وأنماط ومبادئ التصميم.

معرفة متقدمة بإحدى لغات البرمجة التالية Java و C ++

بعض الخبرة في لغة البرمجة C

مهارات ممتازة في الكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية 2 – مطور نظام تشغيل أندرويد – بدوام كامل (عن بُعد) – ( Android OS Developer Full Time (Remote Role) Advertisements درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية.

معرفة ممتازة بلغة البرمجة مثل C، C ++، Java، إلخ.

معرفة بنية نظام Android ومواكبة أحدث ميزات وإصدارات Android المحدثة.

نظام التشغيل وأنظمة الملفات Android 3 – مطور IOS – دوام كامل (عن بُعد) – (IOS Developer Full Time (Remote Role) درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال علوم الكمبيوتر أو في مجال ذي صلة. شهادة في التطوير المسبق لنظام iOS. (يفضل)

أنجزت طلبًا يعمل بكامل طاقته من الألف إلى الياء

خبرة في تطوير iOS. (ما لا يقل عن سنتين)

خبرة باستخدام Objective-C و Swift. 4 – مدير المالي – Finance Manager درجة البكالوريوس / ماجستير في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد

خبرة مثبتة كمدير مالي

معرفة جيدة باللوائح MOL، GOSI وملف حماية الأجور.

معرفة جيدة بالعقود والمناقصات

معرفة جيدة بعقود التأمين الطبي 5 – مطور Android – وقت كامل (دوام عن بُعد) Android Developer Full Time (Remote Role) درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال علوم الكمبيوتر أو في مجال ذي صلة.

شهادة مطور برامج أندرويد. (يفضل)

المعرفة في المجالات التالية

خبرة في تطوير Android. (خبرة سنتين على الأقل) – للاطلاع على المزيد من الشروط والتقديم ( اضغط هنا )



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف بـ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.