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2020-06-07 وظائف شاغرة في شركة أمازون في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أمازون عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض مدينة الرياض ، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، وفق التفاصيل التالية: 1 – مهندس حلول – مينا – Solutions Architect – MENA الدرجة التقنية المطلوبة : علوم الحاسب أو الرياضيات .

معرفة العمل بمهارات وتقنيات تطوير البرمجيات المطلوبة بشدة

خبرة في العمل في تطوير البرمجيات أو صناعات الإنترنت 2 – مهندس حلول – Solutions Architect Advertisements شهادة في علوم الحاسب أو موضوع ذي صلة الفهم الأساسي للحوسبة والتخزين والشبكات والبرمجة النصية

الخبرة الأساسية في مجالات قواعد البيانات وأدوات المطورين والبيانات الكبيرة ووحدات الإدخال / الإخراج 3 – أخصائي التسويق AWS التدريب – AWS Marketing Specialist Internship درجة البكالوريوس أو الماجستير وتكون في السنة قبل الأخيرة من الدراسة

إتقان الكتابة والتحدث باللغتين الإنجليزية والعربية 4 – مندوب حساب مبيعات AWS – التدريب – AWS Sales Account Rep – Internship درجة البكالوريوس أو الماجستير وتكون في السنة قبل الأخيرة من الدراسة

إتقان الكتابة والتحدث باللغتين الإنجليزية والعربية – للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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